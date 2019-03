Tirol wirbt mit Herz und Hashtag um neue Gäste

Ein kleiner Roboter und Omas Knödel-Rezept

Die Geschäfte am hart umkämpften Reisemarkt werden ohnedies wo anders gemacht. Im Internet zum Beispiel. Künstliche Intelligenz wird – darüber sind sich alle einig – die Branche revolutionieren. Der kleine Roboter ist die Zukunft. Auch für das Tirol-Produkt Berg. Vor Reisejournalisten und Bloggern stellte Florian Phleps, Chef der Tirol Werbung, die neue Herzverbunden-Kampagne vor. Tiroler und Gäste teilen unter dem Hashtag #lovetirol auf sozialen Netzwerken Lieblingsplätze, das Knödel-Rezept der Oma, Fotos verborgener Almen. Die Beiträge erreichen im Schnitt bereits 30.000 Menschen. Auch die Osttiroler Naturparkrangerin Carola Trojer und der Lermooser Bergfeuer-Spezialist Thomas Koch posten Herz-Beiträge und waren in Berlin dabei. „Authentisch muss es sein“, so Phleps.