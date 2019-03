„Tak Tak Wolff“ - zum Finale die erste CD

Seither tüfteln sie an einer CD. Mit „Du Mädchen Du“ wurden es sieben Nummern; aber: „Mike hat als Skipper leider zu wenig Zeit und hört auf“, erzählt Peppone Kerschbaum. „Deshalb präsentieren wir unsere CD anlässlich unseres Abschiedskonzertes am 5. April im Volxhaus in Klagenfurt.“ Wie es weitergeht? „Schau ma mal!“