Monteur kam bei Bahnunfall mit Schrecken davon

Gegen 15.50 Uhr wollte der Rumäne mit seinem Kleintransporter in Strengen zu einem Sendemast zufahren. „Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse war ein herkömmliches Zufahren nicht möglich, weshalb der 39-Jährige versuchte, rückwärts über die Schrankenanlage in Richtung Dorf zu fahren“, heißt es von Seiten der Polizei. Im Zuge dessen bemerkte er zu spät, dass sich das Lichtsignal auf Rot umgestellt hatte und sich die Schrankenanlage schloss. Nachdem ein Versuch den Schranken zu heben misslungen war, stellte der Mann den Kleintransporter parallel zwischen die Geleise ab und verließ die Bahnanlage. Weil der Zwischenraum zwischen den Gleiskörpern jedoch zu gering war, kam es in weiterer Folge zu einer Berührung des Kleintransporters mit einer Railjet-Zuggarnitur. Glücklicherweise wurde dabei lediglich der rechte Außenspiegel des Kleintransporters beschädigt. An der Zuggarnitur entstand kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.