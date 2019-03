Bauzaun umgestürzt: 79-Jährige am Kopf verletzt

Gegen 11.55 Uhr bließ in der Südbahnstraße in Innsbruck ordentlich der Wind. Zu stark für einen dort befindlichen Baustellenzaun. Er fiel um und traf eine gerade vorbeigehende 79-jähriger Einheimische am Kopf und stieß diese in weiterer Folge auf die Fahrbahn. „Dabei zog sich die Frau eine stark blutende Kopfwunde zu und war für kurze Zeit ohne Bewusstsein“, heißt es von Seiten der Polizei. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die 79-Jährige mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert und dort stationär aufgenommen.