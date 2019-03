70-Jähriger geriet in Kreissäge: Schwer verletzt

Der 70-Jährige war Dienstag Nachmittag in seiner privaten Werkstätte in Matrei i.O. damit beschäftigt, mit der Kreissäge einer kombinierten Hobelmaschine ein Lärchenkantholz durchzuschneiden. Er geriet dabei mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt. Dabei verletzte er sich an drei Fingern schwer. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Klagenfurt eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Fremdverschulden liegt laut Polizei keines vor.