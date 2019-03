Essen fotografieren: Darauf kommt es wirklich an

Immer mehr Österreicher zeigen ihren Freunden in den sozialen Medien, welche Köstlichkeiten sie im Restaurant oder am heimischen Esstisch zu sich nehmen. Bei manch einem ist die Jagd nach dem optimalen Food-Foto schon fast eine kleine Manie. Doch nicht jedes Essensfoto ist appetitlich. Wir verraten Ihnen, wie die Bilder am schönsten werden.