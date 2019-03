„Devil May Cry 5“: Das Böse ist zurück!

Am 8. März meldet sich das Böse in Capcoms Hack’n’Slay „Devil May Cry 5“ auf Xbox One, PS4 und PC erneut zurück. Die dämonische Invasion beginnt damit, dass die Samen des „Dämonenbaums“ Wurzeln in Red Grave City schlagen. Wie das aussieht, zeigt der packend inszenierte Release-Trailer.