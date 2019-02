Aus Ordnungsdienst soll eine Stadtpolizei werden

Hajart will „Linzer Stadtpolizei“

Während die FPÖim Vorjahr den Ordnungsdienst mit Kompetenzen aufwerten wollte, um die Polizei zu entlasten, will Hajart aus denStadtbediensteten lieber gleich eine „Linzer Stadtpolizei“ formen. Denn wenn es nach ihm geht, soll imnächsten Gemeinderat am 7. März eine Resolution an die Bundesregierung verabschiedet werden, die das Hohe Haus ersucht, es auch Statutarstädten wie Linz, Wels und Steyr künftig zu ermöglichen, eigene „Gemeindewachkörper“ zu installieren.