Angst vor noch mehr Fluglärm

Ein großer Teil der nächtlichen An- und Abflüge würden beim Bau der dritten Piste über den Bezirk Neusiedl hinwegbrausen - so jedenfalls die Befürchtung, die für Unruhe in den dortigen Gemeinden sorgt. Dabei sei die Situation bereits jetzt nicht gerade angenehm, weiß Bruckneudorfs Bürgermeister Gerhard Dreiszker zu berichten: „Wir merken deutlich, dass mehr und tiefer geflogen wird als früher.“ Ähnlich der Bürgermeister von Neudorf, Karel Lentsch: „Besonders ab 21 Uhr nimmt die Belastung zu.“ Zusammen mit Bruck an der Leitha (NÖ), Parndorf, Potzneusiedl und Neusiedl am See soll nun eine Allianz gebildet werden.