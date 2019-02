Mit den City-Imkern die Welt der Bienen erkunden

Im Rahmen des „Imkerns auf Probe“ haben Interessierte nun die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung das spannende Thema der Bienenhaltung zu erlernen. Jedem zukünftigen Jungimker wird leihweise ein Bienenvolk und entsprechende Schutzkleidung für die „Probezeit“ zur Verfügung gestellt. Von April bis September werden die Neueinsteiger fachlich und nachhaltig an einem der zahlreichen Lehr-Bienenstände in Klagenfurt durch das Bienenjahr geführt. Anmeldungen bis einschließlich 15. März an mail@cityimker.at