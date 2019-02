Hoher Blutzoll bei Unfällen mit Lkw

Wenn Lkw und Pkw aufeinanderprallen, haben die Autoinsassen naturgemäß meist die schlechteren Karten. „Der Anteil der Lastwagen an tödlichen Verkehrsunfällen ist im Burgenland fast fünfmal so hoch wie deren Anteil an den Unfällen insgesamt“, rechnet Markus Gansterer vor. Der Experte vom Verkehrsclub will die Schuld daran aber keinesfalls den Chauffeuren zuschreiben: „Das sind Profis. Zudem gelten für sie strengere Regeln, etwa beim Alkoholkonsum.“ Es sei meist die tonnenschwere Masse ihrer Gefährte, die diese zu tödlichen Unfallgegnern mache, betont Gansterer.