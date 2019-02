Leere Shops in Gmunden nur schwer zu vermieten

Zufahrtsmöglichkeiten und Baustelle als Erschwernis

Neue Filialen an den Traunsee zu locken, ist nicht so einfach: „Oft haben Filialisten Probleme mit der Zufahrt für die Anlieferung der Ware“, so Vidounig. In den letzten vier Jahren verschärfte zusätzlich eine Großbaustelle die Situation im Zentrum. Dabei versucht die Stadt sogar Fassadensanierungen zu fördern oder greift mit Gründungssubventionen unter die Arme.