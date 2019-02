Fünf Afghanen in Sattelanhänger zu uns geschleppt

Ein unbekannter Täter ermöglichte fünf afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 15 bis 22 Jahren, vermutlich an einer Tankstelle in Serbien, den Einstieg auf die Ladefläche eines griechischen Sattelanhängers um damit illegal nach Österreich bzw. nach Deutschland geschleppt zu werden. In St. Marienkirchen bei Schärding wurden sie erwischt.