Wilde Massenschlägerei zwischen 10 Männern in Wels

Warum sich die Situation kurz vor 1 Uhr früh im „Stadtbeisl“ in der Hafergasse in Wels dermaßen hochgeschaukelt hat, ist noch nicht geklärt. Auf jeden Fall kam es zu einer wüsten Massenschlägerei. Zehn Männer, großteils mit Migrationshintergrund, waren laut Polizei daran beteiligt. Als der Kellner und ein anwesender weiblicher Lokalgast den Streit bemerkten, riefen sie sofort die Exekutive zu Hilfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag einer der Streithähne (39) mit einer schweren Kopfverletzung am Boden.