Caterpillar macht sich gleich zweimal vom Acker

Zeppelin, in Österreich exklusiver Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar, hat die Bauwut gepackt. Weil der Standort in der Mostnystraße in Linz aus allen Nähten platzt, hat sich das Unternehmen nach einer neuen Bleibe umgesehen. Und da wurde man im Gebiet in St. Florian in unmittelbarer Nähe zur Westautobahn fündig. Zuletzt erfolgte der Spatenstich, bis Ende des Jahres werden 14 Millionen Euro verbaut. Dann wird der neue Standort bezugsfertig sein, in dem etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt sein werden.