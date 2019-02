Kollisionen auf Pisten mit Schwerverletzten

Gegen 14.30 Uhr kam es dann im Skigebiet Hochgurgl auf der Piste 43 aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einer niederländischen Schifahrerin (19) und einem unbekannten Schifahrer. Der zweitbeteiligte Schifahrer blieb kurz stehen, fuhr dann aber, ohne seine Daten bekanntgegeben zu haben, weiter. Die Frau erlitt eine schwere Beinverletzung und wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Kollisionen mit verletzten Skifahrern und Snowboardern gab es auch in Hoch-Imst, in St. Jakob in Defereggen, Sölden und in Lermoos.