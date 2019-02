Jeden Tag rückten Tirols Feuerwehren 48 Mal aus

358 Feuerwehren gibt es in Tirol. Insgesamt haben sie 32.537 Mitglieder, eine Steigerung von 200 Personen gegenüber dem Jahr 2017. Was den Kommandant besonders freut, ist die Entwicklung im Jugendbereich. 1647 Mädchen und Buben waren Ende des Jahres in der Mitgliederliste geführt, das sind um 120 mehr als ein Jahr zuvor. Für Nachwuchs ist also gesorgt.