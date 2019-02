Oberösterreich startet Petition Rettet die Bienen!

Hoffnung auf 50.000 Unterstützer

Agrarförderungen sollten viel stärker an ökologische Leistungen gebunden werden, so einer der Vorschläge aus dem 10-Punkte-Programm, das der Petition (im Internet auf www.ooebluehtauf.at erreichbar) zugrunde liegt. Sie wendet sich an die Entscheidungsträger in EU, Bund und Land und sollinnerhalb eines halben Jahres von zumindest 50.000 Menschen unterstützt werden, so der Plan. Anschober sieht sich dabei auch vom erfolgreichen Artenschutz-Volksbegehren in Bayern beflügelt.