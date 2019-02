Land will Schuldenberg um 500 Millionen € abbauen

Kein Drehen an Gebührenschraube

Unterm Strich soll dennoch jedes Jahr ein Haushaltsüberschuss erzielt und bis 2023 der Schuldenberg um eine halbe Milliarde € abgebaut werden. Heuer sind 90 Millionen € an Tilgungen vorgesehen. Es folgen 76, 108, 120 und in vier Jahren 118 Millionen € an Rückzahlungen. „Ohne an der Gebührenschraube zu drehen“, verspricht Stelzer keine neuen Belastungen für die Oberösterreicher.