Amazon macht „Kinder vom Bahnhof Zoo“ zur Serie

Zahlreiche Prime Originals angekündigt

Insgesamt kündigte Amazon mehr als 20 neue Eigenproduktionen (Prime Originals) an, die in Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan realisiert werden sollen. „Ein Großteil der neuen Serien wird nicht nur in den Produktionsländern, sondern auch zum Streaming für ein globales Publikum bei Prime Video weltweit verfügbar sein“, hieß es.