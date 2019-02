Geldtransporter gestohlen: Fahrer in Paris gefasst

Wollte bei Festnahme aus dem Fenster springen

Die Ermittlungen wurden einer Einheit für die Bekämpfung von Bandenkriminalität übergeben. Diese startete am Dienstag im Zuge der Fahndung einen Zeugenaufruf. Am Nachmittag wurde der Verdächtige dann in einer Wohnung in Amiens gefasst. Polizeiangaben zufolge hatte er vergeblich versucht, durch einen Sprung aus dem Fenster zu entkommen. Festgenommen wurde auch eine Frau, die als Komplizin gilt.