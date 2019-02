Eine Million Euro aus Geldtransporter verschwunden

In der Nähe von Paris ist rund eine Millionen Euro spurlos aus einem Geldtransporter verschwunden. Der 28-jährige Fahrer setzte am Montag zwei Kollegen bei einer Agentur für Bargeldtransfers in Aubervilliers nördlich der französischen Hauptstadt ab, wie es vonseiten der Polizei hieß. Bei der Rückkehr der beiden Männer waren der Wagen und der Fahrer verschwunden.