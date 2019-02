Mit Kreditkarte von Urlauber auf Einkaufstour

Bereits am 1. Februar soll die Verdächtige die Kreditkarte des 37-jährigen Urlaubers eingesteckt haben, nachdem dieser die Karte zur Bezahlung der Hotelrechnung bei der Rezeption abgelegt hatte. Und dann ging das fröhliche Geldausgeben los! „Die 28-jährige Frau bestellte online ein Handy, buchte über ein Reisebüro einen Aufenthalt in der Schweiz, tankte an zwei Tankstellen, erwarb mehrere Gutscheinkarten und kaufte in mehreren Geschäften ein“, heißt es vonseiten der Ermittler.