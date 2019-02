VdB in Israel: Netanyahu-Treffen erneut abgesagt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei seinem Staatsbesuch in Israel auch am Dienstag nicht mit Premierminister Benjamin Netanyahu zusammentreffen. Grund ist eine Erkrankung Netanyahus. Er kontaktierte Van der Bellen Montagabend persönlich per Telefon und erklärte, dass er den Termin nicht wahrnehmen könne, da er sich nicht wohl fühle.