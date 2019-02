Israel im Wahlkampf: Sicherheit über alles

Gantz will Israel in „Republik des Volkes“ umwandeln

Der Polit-Neuling Benny Gantz will „das Königtum Netanjahu“ wieder in eine „Republik des Volkes“ umwandeln, in der auch alte ideologische Gräben zwischen „rechts“ und „links“ überwunden werden. Seine Konkurrenten aus dem ultrarechten Lager sind Naftali Bennet von der Siedlerpartei und Avigdor Lieberman von der Einwandererpartei. Meister-Taktierer Netanjahu hält sich an das Motto, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. (Allerdings hat sich die Mitte von Wahl zu Wahl nach rechts verschoben, sodass die einst allmächtige Labour Party heute nur noch ein Schatten ihrer selbst ist.)