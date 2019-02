Zwei Dealer vertickten 5 Kilo Cannabis und Speed

Beschäftigungsloser als „Partner“

Dem Beschäftigungslosen konnte in diesem Zuge die erwerbsmäßige Weitergabe von knapp einem Kilogramm Speed nachgewiesen werden, welches er von einem bislang unbekannten Lieferanten bezog. Der Beschäftigungslose gab das Speed an wenige Abnehmer in größeren Mengen weiter. In diesem Zuge wurde er von einem 23-jährigen Beschäftigungslosen unterstützt, bzw. fungierte dieser als Partner.