2 Tote wegen Gasofen: Anzeige gegen Hausbesitzer

Sind die beiden Brüder selbst schuld, dass sie tot sind - oder doch der Hausbesitzer, bei dem sie übernachteten und der den Gas-Heizstrahler ins Zimmer stellte? Diese Frage muss nach der Gastragödie von St. Johann am Walde in Oberösterreich noch geklärt werden. Der Hausbesitzer wird wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen angezeigt.