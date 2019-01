64-Jähriger nach „Garagenparty“ an Gas erstickt

Tödlich hat eine „Garagenparty“ in St. Johann am Walde vulgo „Saigahans“ in Oberösterreich geendet: Mit zwei Brüdern (64 und 48) feierte ein Hausbesitzer (49) bis 1 Uhr früh. Um 11 Uhr hielt er Nachschau, fand seine beiden bewusstlosen Freunde. Der Ältere war an Rauchgasen eines Gasofens erstickt, der Jüngere wurde ins Spital geflogen.