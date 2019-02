Tausende ohne Trinkwasser

20 Millionen Liter Wasser sorgten in der Nacht auf Donnerstag für eine kleine Sturzflut in Trumau. Sie ergossen sich aus der Hauptleitung über die Gleise der Aspangbahn. Alle Züge standen still. Dramatischer waren die Auswirkungen im nahen Ebreichsdorf: Dort waren 4500 Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten.