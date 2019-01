Businesspark als Wirtschaftsmotor

Die Trasse der Schnellstraße S 7 verläuft nämlich nur wenige hundert Meter entfernt vom Businesspark. Eine eigene Zufahrt würde da natürlich eine optimale Anbindung zu den Gewerbebetrieben bedeuten. Durch die leistungsfähige Verkehrsverbindung wird die wirtschaftliche Entwicklung der Region äußerst positiv beeinflusst. Ebenso plant die ASFINAG einen Lkw-Stellplatz in Grenznähe. Wirtschaftslandesrat Petschnig (FPÖ): „Aktuell haben im Wirtschaftspark in Heiligenkreuz 16 Unternehmen ihren Standort. Das bedeutet, wenn man alles zusammenzählt, 436 Arbeitsplätze. Eine Zahl von unschätzbarem Wert für die Region“, so Petschnig. Insgesamt weist der Wirtschaftspark unmittelbar an der Staatsgrenze zu Ungarn 70 Hektar Fläche auf. 21 Hektar davon stehen noch zur Verfügung.