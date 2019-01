Müllsammlerinnen in Klagenfurt suchen Verstärkung

Entsorgungsabteilung holt Müllsäcke in Klagenfurt ab

Bei den monatlichen Flurreinigungen der drei steht mittlerweile nicht nur die Arbeit im Vordergrund: „Man hat Bewegung an der frischen Luft, kann sich unterhalten und neue Kontakte knüpfen.“ Sind vier bis fünf Müllsäcke gefüllt, holen Mitarbeiter der Entsorgungsabteilung diese ab. „So ein Engagement, das Umwelt und Gesellschaft zu Gute kommt verdient Anerkennung und wird unterstützt“, so Germ, der nun Verstärkung für das Trio sucht.