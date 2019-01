Rolands „Flucht“ in den Europacup

Das Wichtigste: Den Rennrhythmus aufrecht zu erhalten, da vor der WM in Åre nur noch ein Weltcup-RTL am 3. Februar in Garmisch wartet. Und die WM ist für Roli nach Rang 45 in Adelboden („Das war wie ein Vorschlaghammer“) längst nicht fix. „Bei den glatten Bedingungen war ich vom dritten Tor weg überfordert. Aber das war nicht der Status quo, bei guten Verhältnissen habe ich im Training gesehen, dass wieder ein Zug da ist.“ Bis jetzt stehen nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr aber erst zwei 23. Plätze im Weltcup auf der Habenseite. „Daher brauche ich nicht Richtung Åre denken. Aber ich habe 2017 vor der WM im Weltcup Ergebnisse um Rang 15 gehabt, bin dann aufs Podest gefahren. Es kann sich schon noch ausgehen“, hofft Roli in Garmisch auf den Durchbruch. Zuvor heißt’s aber einen Schritt zurück. Nach Kronplatz erwägt der Pinzgauer sogar die weite Reise zu den Europacup-Rennen am 23. und 24. Jänner in Courchevel (Fra). Für den WM-Traum muss Roli nun Umwege in Kauf nehmen – wie daheim ein St. Martin.