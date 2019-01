Schnupfen? Firma bietet Krankenschein via WhatsApp

Winter ist Schnupfenzeit - und damit für Ärzte jene Jahreszeit, in der viele Menschen mit klassischen Erkältungssymptomen in die Sprechstunden kommen, um sich eine Krankmeldung zu holen. Ein Start-up aus Hamburg will Patienten diesen Weg nun ersparen und bietet gegen einen Preis von neun Euro telemedizinische Dienste inklusive Krankschreibung per WhatsApp an. Das Interesse ist noch verhalten, von deutschen Ärztevertretern hagelt es aber bereits Kritik.