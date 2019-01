Unfall ohne Führerschein und mit 1,72 Promille

Umweltverschmutzung

Am Nachmittag meldet dann auch noch ein Passant der Polizei, dass in der Gusen ein größerer Ölfilm zu sehen sei. Feuerwehrleute versuchten daraufhin die Umweltverschmutzung zu beseitigen und den Fluss zu reinigen. Als Verursacher wurde ebenfalls der 19-Jährige ausgemacht. Da nach dem Unfall das Wrack in unmittelbarer Nähe eines Oberflächenwasserschachtes zum Stillstand gekommen war. Von dort dürften ausgetretenes Getriebeöl und Treibstoff durch einen Schacht in die Gusen geflossen sein.