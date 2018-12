Feuerwehr rettete Katze von Baum

Kein Vor und kein Zurück gab es am Samstag für einen herrenlosen Stubentiger in Ebreichsdorf. Die Katze saß auf einem Baum fest und miaute bitterlich. Sie musste in Rücksprache mit den Grundeigentümern von den Florianis gerettet werden. Das Tier wurde zwar unverletzt geborgen, büxte jedoch wenig später wieder wieder aus und verkroch sich im Gebüsch - verschwunden.