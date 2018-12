16.000 Sternsinger sammeln Spenden für die Armen

An die 16.000 Sternsinger - der Großteil von ihnen sind seit Jahren Mädchen - sind seit dem 27. Dezember, bis ins neue Jahr am 6. Jänner, auch heuer wieder von Tür zu Tür ob der Enns unterwegs. Und setzen sich mit ihren Liedern für eine friedliche und gerechte Welt ein. Mit der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar werden jedes Jahr an die 500 Hilfsprojekte in Asien, Afrika und Lateinamerika finanziert und damit eine Million benachteiligte Menschen erreicht. Wobei vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt steht. Ein Schwerpunkt bei der aktuellen Aktion sind die Philippinen - und hier vor allem die Insel Mindanao, wo 13 Millionen in Armut leben.