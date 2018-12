Autolenker fährt Hundebesitzer an und flüchtet

Unfassbare Szenen spielten sich am Christtag gegen 16 Uhr in der Innenstadt von Eisenstadt ab. Ein Autofahrer übersah auf dem Zebrastreifen vor dem Lokal Cebu einen 60-Jährigen sowie dessen vier junge Hunde. Der Lenker fuhr den Fußgänger an und katapultierte ihn auf den Randstein, dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu.