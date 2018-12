Leichenfund: Ermittler sind Identität auf der Spur

Der Leichenfund in der Traun beim Kraftwerk in Lambach stellt die Ermittler weiter vor ein Rätsel. Die eigentlich für Dienstag geplante Obduktion findet laut Polizei doch erst am Donnerstag statt. Weder die Identität des Verstorbenen noch die Todesursache konnten bisher geklärt werden. Es gibt jedoch bereits einen unbestätigten Verdacht, um wen es sich handeln könnte.