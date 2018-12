Drei Verletzte nach Christbaum-Brand in Lähn

Am Heiligen Abend gegen 20 Uhr fing in einem Mehrparteienhaus in Lähn der Christbaum nach dem Entzünden eines Sternspritzers Feuer. Ein im selben Haus wohnnender Angehöriger konnte den Brand sofort mit einem Feuerlöscher löschen. Die Bewohner (zwei Frauen im Alter von 47 und 21 Jahren sowie ein 17-Jähriger) wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Reutte gerbracht. In der im Erdgeschoß liegenden Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Lähn rückte mit acht Mann, jene von Heiterwang mit fünf Männern und Frauen zum Brandgeschehen aus.