Ehrliche Finderin gab mehr als 3000 Euro ab

Eine ehrliche Finderin hat am Samstag in Wattens in Tirol einem 85-Jährigen den Verlust eines vierstelligen Eurobetrags erspart. Die 29-Jährige entdeckte die Herrenhandtasche des Seniors auf offener Straße und gab sie unverzüglich bei der Polizeiinspektion ab. Der 85-Jährige wurde ausgeforscht und holte die Handtasche samt dem Bargeld als Inhalt ab, teilte die Polizei mit.