Eishockey-Manager mit Verbrennungen im Koma

Was könnte der jetzt so dringend von mir wollen“, fragte sich Black-Wings-Manager Christian Perthaler, als er im Vorfeld des EBEL-Spiels Freitag in Klagenfurt mehrere Anrufe von KAC-General-Manager Oliver Pilloni am Handy hatte. Die traurige Antwort: Es ging um Stefan Kulhanek, einem der Manager von Linz-Verfolger Znaim. „Er liegt mit Verbrennungen vierten Grades im Koma, wollte offenbar im Keller einen Brand löschen“, seufzt Perthaler nach der Schreckensnachricht kurz vor Weihnachten. Nach der die Capitals aus Wien, wo Kulhanek lebt, sowie andere Klubs überlegen, zugunsten von Kulhaneks Familie eine Charityaktion zu starten.