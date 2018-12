Wienerschnitzel als Giftköder ausgelegt

Mehrere Fälle von Tierquälerei beschäftigen derzeit die Polizei in Welzenegg. Im Bereich der Wohnhausanlage in der Nanninggasse legten Unbekannte präparierte Köder mit Rattengift aus. Eine Katze musste zum Tierarzt gebracht werden. Am Sonntag fand man einen weiteren Köder in Form eines Wienerschnitzels.