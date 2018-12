Unbekannte Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld

In Villach brachen am Montag unbekannte Diebe in die Wohnung eines 44-jährigen Villachers ein. Als der Mann am Abend von der Arbeit nach Hause kam, waren die Räume komplett durchwühlt. „Die Unbekannten brachen die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus“, erzählt ein Polizist. Die Gauner stahlen Bargeld sowie Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als Zehntausend Euro.