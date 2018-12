Polizei schnappte die „Pistoleros“ von Münster

Nach umfangreichen Ermittlungen ist es Beamten der Polizeiinspektion Kramsach gelungen, die am 2. November begangene Serie von Sachbeschädigungen in Münster zu klären. „Ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Österreicher beschossen in zwölf Fällen mit einer Gasdruckpistole mit Stahlkugeln im Gemeindegebiet von Münster insgesamt sieben Pkw, einen Bagger, mehrere Straßenlaternen, mehrere Grablaternen und einen Scheinwerfer am Friedhof sowie mehrere Fenstergläser eines Gebäudes“, heißt es von Seiten der Exekutive. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die jungen Männer wurden bereits am 30. November im Zuge einer Fahndung in den späten Abendstunden angehalten. Nachdem ihnen an diesem Abend bereits Sachbeschädigungen und eine gefährliche Drohung nachgewiesen werden konnte, führten die weiteren Ermittlungen dann zur Klärung der Sachbeschädigungen vom 2. November. Die zwei jungen Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.