Blutige Angriffe mit Glühweintasse und Flasche

Zur ersten Attacke kam es kurz vor 19.30 Uhr. Ein derzeit noch Unbekannter, der mit einem 20-Jährigen in einem Altstadtlokal in Streit geraten war, griff zu seiner Glühweintasse und zog diese seinem Kontrahenten über den Kopf. Der rabiate Angreifer ergriff die Flucht - eine Fahndung verlief erfolglos. „Das Opfer erlitt eine Schnittwunde am Kopf und musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden“, heißt es vonseiten der Polizei.