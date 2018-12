Historischer Erfolg für Wels in Champions League

Frühstück fiel flach

Ein Satz, der irgendwie den Stellenwert des Tischtennis bzw. der „Königsliga“ widerspiegelt. Zumal es für den Viertelfinaleinzug nur rund 2000 Euro gibt. Was aber in der Messestadt der Feierlaune keinen Abbruch tat. Bis in die Morgenstunden war man unterwegs. „Das Frühstück ist dann ausgefallen“, grinst Humer. Der sich bei der Dienstag stattfindenden Viertelfinal-Auslosung den deutschen Rekordmeister Düsseldorf wünscht. Weil dort mit Timo Boll ein absoluter Zuschauermagnet spielt.