Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen

In St. Kanzian am Klopeiner See war ein einheimischer Frächter mit seinem Lkw unterwegs. Wegen Gefahr im Verzug wurden ihm die Kennzeichen abgenommen. Ein Polizist: „Beim Lkw war der Rahmen an drei Stellen gebrochen, bei einer Achse war keine Bremswirkung mehr feststellbar. Beim Anhänger war ein Reifen defekt, bei einer Achse des Anhängers waren die Bremsbeläge total abgefahren.“ Fahrer und Frächter werden angezeigt.