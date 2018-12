Ausschreitungen bei Schülerdemos in Griechenland

Zehn Jahre nach dem Tod eines 15-Jährigen durch eine Polizeikugel sind am Donnerstag in zahlreichen Städten Griechenlands Schüler auf die Straße gegangen. Parallel demonstrierten die Jugendlichen gegen Arbeits- und Perspektivlosigkeit. In Athen und der Hafenstadt Thessaloniki kam es am Abend zu Ausschreitungen.