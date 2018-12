Mit einem Weihnachtssong kranken Kindern helfen!

Jedes Mal wenn der vom KRONEHIT-Team selbst gesungene und selbst produzierte Weihnachtshit „XMas All Around You“ gehört wird, ist Kindern mit schweren Krankheiten geholfen. Moderatoren und Redakteure von KRONEHIT haben sich zusammen in die Gesangskabine gedrängt, um mit ihrem eigenen Song Spenden zu sammeln! Jede verkaufte Single, jeder Download und jeder Stream zählt! 100 Prozent des Erlöses gehen an die Stiftung Kindertraum, die beeinträchtigten Kindern ein schönes Weihnachtsfest bescheren möchte!