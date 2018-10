Huawei Mate 20 (Pro) kommt mit Monster-Akku und KI

Pro-Modell mit Fingerscanner im Display

Das Display des Mate 20 misst 6,5 Zoll in der Diagonale und bietet Full-HD-Auflösung, jenes des Pro-Modells 6,3 Zoll bei noch etwas schärferer 2K-Auflösung. Das Seitenverhältnis liegt beim Mate 20 bei 18,5:9 und beim Pro-Modell bei 19:9 und ist somit wie schon beim P20 zwecks mehr Grip etwas in die Länge gezogen. Eine Besonderheit des Pro-Modells stellt der in das Display eingebaute Fingerscanner zum Entsperren dar. Beim regulären Modell befindet sich der Scanner auf der Rückseite. Wer mag, soll beide Modelle laut Huawei auch per Gesichtserkennung entsperren.